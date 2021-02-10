Колос официально усилился футболистом Шахтера
Полузащитник Шахтера Вячеслав Чурко официально продолжит карьеру в Колосе. 27-летний хавбек в ближайшие полгода будет играть за клуб из Ковалевки.
Источник:ФК Колос
Летом 2021 года у игрока заканчивается соглашение с Шахтером, и Колос может подписать с ним полноценный контракт. Согласно условиям аренды Чурко не может играть в матче УПЛ против дончан.
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Ранее Колос подписал Дмитрия Хлебаса, Альваро Нгамбу и Николая Золотова.
Что известно о Чурко
Футболист летом 2020-го вернулся из аренды в Мариуполе в состав "горняков". За этот период только раз попал в заявку первой команды на матч, но не играл. В составе команды U-21 в этом сезоне забил 3 гола в 4 матчах.
Чурко – воспитанник Шахтера, также играл за Шахтер-3, Говерлу, Мариуполь, Металлист, Академию Пушкаша и Фрозиноне. Забил 7 голов в 41 матче за молодежную и юношеские сборные Украины.
Тransfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
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