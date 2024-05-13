Колос отныне в шаге от матчей на вылет: ЛНЗ одержал уверенную победу в Ковалевке

В понедельник, 13 мая, продолжились матчи 28-го тура чемпионата Украины. В одном из поединков встретились Колос и Верес.

Колос – ЛНЗ – 1:3

Голы: Бондаренко, 24 – Черноморец, 44 (автогол), Наумец, 62, Соареш, 67

В сегодняшнем матче Колос принимал дома ЛНЗ. Колос пытался улучшить положение в УПЛ, чтобы оторваться от "опасной" зоны УПЛ, пишет 24 канал.

Читайте также Заслуживает уважения: Мирон Маркевич и Александр Езерский посетили военных в Донецкой области

Колос приблизился к матчам на вылет

Команда из Ковалевки с первых минут поединка активно шла в атаку и в течение первого тайма создавала много опасных моментов. На 24-й минуте Валерий Бондаренко открыл счет и вывел Колос вперед. Чуть позже матч прервался из-за воздушной тревоги, но команды все же доиграли.

В конце первого тайма автогол Александра Черноморца сравнял счет в матче.

Во втором тайме Колос выглядел более симпатично и пытался показать качественный атакующий футбол. Впоследствии, на 62-й минуте, в ворота команды из Ковалевки забили второй гол.

Через пару минут легионер ЛНЗ поставил точку в матче, забив третий мяч в ворота соперника. Таким образом, Колос потерпел третье поражение подряд и опустился на 12 позицию в турнирной таблице – в шаге от зоны матчей на вылет.

Видеообзор матча Колос – ЛНЗ

Следующий, 29-й тур, чемпионата Украины стартует 19 мая.