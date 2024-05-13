Колос – ЛНЗ – 1:3

Голи: Бондаренко, 24 – Чорноморець, 44 (автогол), Наумець, 62, Соареш, 67

У сьогоднішньому матчі Колос приймав вдома ЛНЗ. Колос намагався покращити становище в УПЛ, щоб відірватись від "небезпечної" зони УПЛ, пише 24 канал.

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Колос наблизився до матчів на виліт

Команда з Ковалівки з перших хвилин поєдинку активно йшла в атаку і протягом першого тайму створювала багато небезпечних моментів. На 24-й хвилині Валерій Бондаренко відкрив рахунок і вивів Колос вперед. Трошки згодом матч перервався через повітряну тривогу, але команди все ж таки дограли.

Наприкінці першого тайму автогол Олександра Чорноморця зрівняв рахунок у матчі.

У другому таймі Колос виглядав більш симпатично і намагався показати якісний атакувальний футбол. Згодом, на 62-й хвилині, у ворота команди з Ковалівки забили другий гол.

Через пару хвилин легіонер ЛНЗ поставив крапку у матчі, забивши третій м'яч у ворота суперника. Таким чином, Колос зазнав третьої поразки поспіль і опустився на 12 позицію в турнірній таблиці – за крок від зони матчів на виліт.

Відеоогляд матчу Колос – ЛНЗ

Наступний, 29-й тур, чемпіонату України стартує 19 травня.