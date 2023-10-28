Колос – Динамо 1:1

Голи: Лучкевич, 51 – Тимчик, 19

Обидва колективи напередодні туру опинилися поруч в турнірній таблиці. Тож гра в Ковалівці була за шість очок, пише 24 Канал.

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Ванат знову підвів Динамо

Команда Луческу зазнала двох поспіль поразок в чемпіонаті, значно погіршивши свої шанси на медалі. Натомість господарі поля не знають гіркоти поразок вже п'ять поєдинків.

Зустріч у Ковалівці жвавіше почали "біло-сині". Саме підопічні Луческу на 19-й хвилині відкрили рахунок. Простріл Караваєва з правого флангу замкнув Тимчик.

Господарі поля відповідали доволі гострими випадами. Ковалівці досягли свого на 51-й хвилині матчу. Лучкевич завдав потужного удару в лівий кут воріт Бущана. 1:1 – Колос відновив паритет в матчі.

За 27-м хвилин до завершення зустрічі команда Луческу опинилася в меншості. Арбітр показав другу жовту картку Ванату і форвард вимушений був покинути межі поля.

Навіть граючи в меншості, кияни мали шанси вирвати перемогу. Гарну нагоду відзначитись втратив Бражко. Зрештою поєдинок завершився внічию – 1:1.

Колос та Динамо набрали по 16 очок. "Біло-сині", які зіграли 9 матчів, займають 7 місце в таблиці, а ковалівці – 8-ме.

Відеоогляд матчу Колос – Динамо