"Колос" здолав "Олександрію" та перервав жахливу безвиграшну серію: відео
27 червня "Колос" зіграв з "Олександрією" у матчі 28 туру УПЛ. Ковалівці здобули важку перемогу.
Колос – Олександрія 2:1
Голи: Лисенко, 20, 29 – Ковалець, 48
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- Суперники підійшли до очної зустрічі з не найбільш вдалими серіями. "Олександрія" програла три останні поєдинки чемпіонату, а "Колос" і того більше – 7.
Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині. Контратака "Колоса" завершилася пасом Морозко на хід Лисенку. Той увірвався в штрафну і пробив під дальню штангу.
Відео першого голу Лисенка
Ще через 9 хвилин той же Лисенко відзначився дублем у матчі. Смирний справа увірвався в штрафну, обігравши кількох суперників, і прострілив у центр. Лисенко пробив у дотик, і м'яч після невеликого рикошету закотився у ворота повз воротаря – 2:0.
Відео другого голу Лисенка
Відіграти один м'яч олександрійці змогли лише у другому таймі. Ковалець сміливо пішов у штрафну, накрутив пів-команди суперників і пробив під дальню штангу.
Відео голу Ковальця
Також на 68-й хвилині порожні ворота були перед Сіталом при прострілі з лівого флангу від Ковальця, але форвард не замкнув у підкаті.
- Таким чином, "Колос" перервав жахливу 7-матчеву серію без виграшів, здобувши перемогу вперше з березня (29 очок та 6 місце в УПЛ). "Олександрія" ж програла 4 матч поспіль і майже втратила шанси у боротьбі за друге місце УПЛ (43 бали).