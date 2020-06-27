27 червня "Колос" зіграв з "Олександрією" у матчі 28 туру УПЛ. Ковалівці здобули важку перемогу.

Колос – Олександрія 2:1

Голи: Лисенко, 20, 29 – Ковалець, 48

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Суперники підійшли до очної зустрічі з не найбільш вдалими серіями. "Олександрія" програла три останні поєдинки чемпіонату, а "Колос" і того більше – 7.

Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині. Контратака "Колоса" завершилася пасом Морозко на хід Лисенку. Той увірвався в штрафну і пробив під дальню штангу.

Відео першого голу Лисенка

Ще через 9 хвилин той же Лисенко відзначився дублем у матчі. Смирний справа увірвався в штрафну, обігравши кількох суперників, і прострілив у центр. Лисенко пробив у дотик, і м'яч після невеликого рикошету закотився у ворота повз воротаря – 2:0.

Відео другого голу Лисенка

Відіграти один м'яч олександрійці змогли лише у другому таймі. Ковалець сміливо пішов у штрафну, накрутив пів-команди суперників і пробив під дальню штангу.

Відео голу Ковальця

Також на 68-й хвилині порожні ворота були перед Сіталом при прострілі з лівого флангу від Ковальця, але форвард не замкнув у підкаті.