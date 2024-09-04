Аякс – Колос 4:1

Голи: Хукстра, 65, Кекелаар, 96, Ноордман, 109, Сабайо, 113 – Тян, 26

Українські футболістки першими відкрили рахунок, забивши перший гол в історії команди у жіночій Лізі чемпіонів. Історичний гол для ковалівців забила Віолетта Тян, пише 24 канал.

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Не змогли втримати перемогу

У другому таймі гравчині Аяксу все ж таки змогли відігратись. Тайні Хукстра ударом головою зрівняла рахунок та перевела гру в екстратайми. У додаткові 30 хвилин матчу футболістки з Амстердаму забили ще три м'ячі та пройшли у наступний раунд турніру.

Нагадаємо, що Ворскла також грала сьогодні у першому колі жіночої Ліги чемпіонів. Полтавчанки розгромили СФК Ригу 5:0 та пройшли далі. У наступному раунді вони зустрінуться з переможцем пари Ференцварош – Флора.