Коллекционную карточку Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекционная карточка с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки была продана на аукционе за 3,75 миллиона долларов. Это рекордная сумма для коллекционной карточки хоккеиста.

Коллекционную карточку Уэйна Гретцки продали на аукционе Heritage Auctions. Продавец и покупатель решили остаться инкогнито. За карточку новый владелец заплатил 3,75 миллиона долларов.

Стоит внимания Малиновский – самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020

Чем особенна эта карточка

Это карточка хоккеиста-новичка 1979 года. Она одна из двух известных таких карточек, которые сохранились до сих пор. Причина в том, что в то время спортивные карточки выпускались на не слишком прочной бумаге.



Коллекционная карточка Уэйна Гретцки, за которую заплатили 3,75 миллиона долларов / Фото Heritage Auctions

"Есть лишь несколько карточек, которые были проданы за аналогичные космические суммы. На них были имена таких спортсменов, как Микки Мэнтл, ЛеБрон Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан. Логично, что теперь в одном ряду с ними находится лучший хоккеист всех времен и один из самых любимых и уважаемых спортсменов XX века", – заявил вице-президент Heritage Sports Дэн Имлер.

Уэйн Гретцки – лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ. В 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб + 1963 передач). В НХЛ он выступал за Эдмонтон Ойлерз, Лос-Анджелес Кингз, Сент-Луис Блюз и Нью-Йорк Рейнджерс. На его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988).

Предыдущий рекорд для карточек хоккеистов принадлежит как раз второй известной карточке Уэйна Грецки. И в декабре 2020 года за нее заплатили 1,29 миллиона долларов. Тогда впервые за карточку хоккеиста заплатили больше, чем один миллион долларов.

Рекордные карточки

Однако сумма в 3,75 миллиона долларов – не рекордная для покупки спортивных карточек. Но эта сумма позволила карточке подняться на пятое место среди самых дорогих.

Лидерство же делят две карточки, каждую из которых продали за 5,2 миллиона долларов:

в январе 2021 года за эту сумму приобрели карточку бейсболиста Микки Мэнтла. Это карточка 1952 года, и таких в мире существует всего пять штук. Ее приобрел бизнесмен Роб Гоф, назвав "Моной Лизой от мира спорта".

в апреле 2021 года такую же сумму заплатили за карточку новичка с ЛеБроном Джеймсом. Это карточка сезона 2003/2004, в котором баскетболист в возрасте 18 лет дебютировал в НБА. На ней присутствует автограф игрока. Таких карт было выпущено всего 23. Покупатель остался неизвестным.

Топ-12 самых дорогих спортивных карточек в мире

Микки Мэнтл и ЛеБрон Джеймс не только делят первые два места в списке самых дорогих карт. Но оба спортсмена дважды присутствуют в списке 12 самых дорогих карточек