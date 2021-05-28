Коллекционную карточку Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

28 мая 2021 , 15:12
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Источник:

Heritage Auctions

Коллекционная карточка с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки была продана на аукционе за 3,75 миллиона долларов. Это рекордная сумма для коллекционной карточки хоккеиста.

Коллекционную карточку Уэйна Гретцки продали на аукционе Heritage Auctions. Продавец и покупатель решили остаться инкогнито. За карточку новый владелец заплатил 3,75 миллиона долларов.

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Чем особенна эта карточка

Это карточка хоккеиста-новичка 1979 года. Она одна из двух известных таких карточек, которые сохранились до сих пор. Причина в том, что в то время спортивные карточки выпускались на не слишком прочной бумаге.


Коллекционная карточка Уэйна Гретцки, за которую заплатили 3,75 миллиона долларов / Фото Heritage Auctions

"Есть лишь несколько карточек, которые были проданы за аналогичные космические суммы. На них были имена таких спортсменов, как Микки Мэнтл, ЛеБрон Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан. Логично, что теперь в одном ряду с ними находится лучший хоккеист всех времен и один из самых любимых и уважаемых спортсменов XX века", – заявил вице-президент Heritage Sports Дэн Имлер.

Уэйн Гретцки – лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ. В 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб + 1963 передач). В НХЛ он выступал за Эдмонтон Ойлерз, Лос-Анджелес Кингз, Сент-Луис Блюз и Нью-Йорк Рейнджерс. На его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988).

Предыдущий рекорд для карточек хоккеистов принадлежит как раз второй известной карточке Уэйна Грецки. И в декабре 2020 года за нее заплатили 1,29 миллиона долларов. Тогда впервые за карточку хоккеиста заплатили больше, чем один миллион долларов.

Рекордные карточки

Однако сумма в 3,75 миллиона долларов – не рекордная для покупки спортивных карточек. Но эта сумма позволила карточке подняться на пятое место среди самых дорогих.

Лидерство же делят две карточки, каждую из которых продали за 5,2 миллиона долларов:

  • в январе 2021 года за эту сумму приобрели карточку бейсболиста Микки Мэнтла. Это карточка 1952 года, и таких в мире существует всего пять штук. Ее приобрел бизнесмен Роб Гоф, назвав "Моной Лизой от мира спорта".
  • в апреле 2021 года такую же сумму заплатили за карточку новичка с ЛеБроном Джеймсом. Это карточка сезона 2003/2004, в котором баскетболист в возрасте 18 лет дебютировал в НБА. На ней присутствует автограф игрока. Таких карт было выпущено всего 23. Покупатель остался неизвестным.

Топ-12 самых дорогих спортивных карточек в мире

Микки Мэнтл и ЛеБрон Джеймс не только делят первые два места в списке самых дорогих карт. Но оба спортсмена дважды присутствуют в списке 12 самых дорогих карточек

  1. Микки Мэнтл (бейсбол), 5,2 миллиона долларов
  2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол), 5,2 миллиона долларов
  3. Лука Дончич (баскетбол), 4,6 миллиона долларов
  4. Майк Траут (бейсбол), 3,9 миллиона долларов
  5. Уэйн Гретцки (хоккей), 3,75 миллиона долларов
  6. Хонус Вагнер (бейсбол), 3,1 миллиона долларов
  7. Микки Мэнтл (бейсбол), 2,8 миллиона долларов
  8. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,8 миллиона долларов
  9. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,5 миллиона долларов
  10. Яннис Адетокунбо (баскетбол), 1,8 миллиона долларов
  11. Леброн Джеймс (баскетбол), 1,8 миллиона долларов
  12. Коби Брайант (баскетбол), 1,79 миллиона долларов
Автор: Ігор Саджениця