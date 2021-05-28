Колекційну картку Вейна Гретцкі продали на аукціоні Heritage Auctions. Продавець та покупець вирішили залишитися інкогніто. За картку новий власник заплатив 3,75 мільйона доларів.

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Чим особлива ця картка

Це карточка хокеїста-новачка 1979 року. Вона одна з двох відомих таких карток, які збереглися до тепер. Причина в тому, що в той час спортивні картки випускалися на не надто міцному папері.



Колекційна картка Вейна Гретцкі, за яку заплатили 3,75 мільйона доларів / Фото Heritage Auctions

"Є лише кілька карток, який було продано за аналогічні космічні суми. На них були імена таких спортсменів, як Міккі Мантл, ЛеБрон Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер та Майкл Джордан. Логічно, що тепер в одному ряду з ними знаходиться найкращий хокеїст всіх часів і один з найулюбленіших і шанованих спортсменів XX століття", – заявив віцепрезидент Heritage Sports Ден Імлер.

Вейн Гретцкі – кращий снайпер і бомбардир в історії НХЛ. У 1487 матчах він набрав 2857 очок (894 шайб + 1963 передач). В НХЛ він виступав за Едмонтон Ойлерз, Лос-Анджелес Кінгз, Сент-Луїс Блюз та Нью-Йорк Рейнджерс. На його рахунку чотири Кубки Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988).

Попередній рекорд для карток хокеїстів належить якраз другій відомій картці Вейна Грецткі. І в грудні 2020 року за неї заплатили 1,29 мільйона доларів. Тоді вперше за картку хокеїста заплатили більше, аніж один мільйон доларів.

Рекордні картки

Однак сума в 3,75 мільйона доларів – не рекордна для купівлі спортивних карток. Але ця сума дозволила картці піднятися на п'яте місце серед найдорожчих.

Лідерство ж ділять дві картки, кожну з яких продали за 5,2 мільйона доларів:

у січні 2021 року за цю суму придбали картку бейсболіста Міккі Ментла. Це картка 1952 року, і таких у світі існує лише п'ять штук. Її придбав бізнесмен Роб Гоф, назвавши "Моною Лізою від світу спорту".

у квітня 2021 року таку ж суму заплатили за картку новачка з ЛеБроном Джеймсом. Це картка сезону 2003/2004, в якому баскетболіст у віці 18 років дебютував в НБА. На ній присутній автограф гравця. Таких карток було випущено лише 23. Покупець залишився невідомим.

Топ-12 найдорожчих спортивних карток у світі

Міккі Ментл та ЛеБрон Джеймс не лише ділять перші два місця у списку найдорожчих карток. Але обидва спортсмени двічі присутні у переліку 12 найдорожчих карток. Але тут лідерство належить бейсболісту Хонусу Вагнеру – він представлений тричі.