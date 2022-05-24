Когда я держу флаг Украины в руках – это незабываемые эмоции, – Зинченко о чемпионстве в АПЛ
Источник:"Сніданок с 1+1"
Украинский футболист Александр Зинченко завоевал свое четвертое чемпионство в АПЛ. Игрок Манчестер Сити поделился своими эмоциями.
Зинченко: Не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках
22 мая Манчестер Сити завоевал звание чемпиона Англии в матче против Астон Виллы. Усилия к победе приложил также украинский футболист, который с 2016 года выступает за "горожан".
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Незабываемые эмоции, но я не могу долго радоваться, потому что я живу с ситуацией, которая сейчас находится в нашей стране. Такие моменты быстро пролетают. Да, мы выиграли титул АПЛ, который очень важен для клуба и меня, но я не могу долго радоваться, потому что всегда думаю о наших людях, об украинцах, об Украине. Всей душой и сердцем переживаю за них. Сейчас уже все клубные дела позади, нужно переключаться на сборную и делать свое дело.
– сказал Александр.
Футболист рассказал о своей нынешней жизни вне футбола.
"На этот вопрос очень хорошо ответил Андрей Шевченко. Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия – это говорить вместе со своей аудиторией я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине.
Я очень горжусь, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или накрываю им свою спину – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему нашу страну в каждом уголке мира", – подчеркнул Зинченко.
Статистика Зинченко в нынешнем сезоне
- В сезоне-2021/2022 Зинченко сыграл в 28 матчах за "горожан", где отличился пятью голевыми передачами.
- Его соглашение с МанСити рассчитано до конца июня 2024 года.
- Этот трофей для Зинченко юбилейный в составе английского клуба – 10-м.
- На стадии полуфинала Лиги чемпионов команда украинца уступила мадридскому Реалу по итогам двух матчей – 6:5.