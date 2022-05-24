Зинченко: Не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках

22 мая Манчестер Сити завоевал звание чемпиона Англии в матче против Астон Виллы. Усилия к победе приложил также украинский футболист, который с 2016 года выступает за "горожан".

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Незабываемые эмоции, но я не могу долго радоваться, потому что я живу с ситуацией, которая сейчас находится в нашей стране. Такие моменты быстро пролетают. Да, мы выиграли титул АПЛ, который очень важен для клуба и меня, но я не могу долго радоваться, потому что всегда думаю о наших людях, об украинцах, об Украине. Всей душой и сердцем переживаю за них. Сейчас уже все клубные дела позади, нужно переключаться на сборную и делать свое дело.

– сказал Александр.

Футболист рассказал о своей нынешней жизни вне футбола.

"На этот вопрос очень хорошо ответил Андрей Шевченко. Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия – это говорить вместе со своей аудиторией я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине.

Я очень горжусь, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или накрываю им свою спину – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему нашу страну в каждом уголке мира", – подчеркнул Зинченко.

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