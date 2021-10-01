"На колени перед его величеством": фанаты Легии "потроллили" Лестер за поддержку BLM

Польская Легия во втором туре Лиги Европы принимала дома английский Лестер. Польские фанаты по-особенному подготовились к этому матчу.

Перед началом матча за воротами на трибунах был растянут огромный баннер. Кроме изображения, под ним была подпись Kneel before his majesty (На колени перед его величеством).

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Так получилось, что этот баннер с надписью был растянут перед началом матча, когда футболисты Лестера встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. Игроки польского клуба на колено не вставали.



Баннер фанатов Легии перед матчем с Лестером / Фото twitter.com/Stadionowi

Стоит отметить, что за Легию выступает полузащитник сборной Украины Игорь Харатин. В этом матче он отыграл все 90 минут.

Сам матч закончился победой Легии со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Эмрели на 31-й минуте.

Видеообзор матча Легия – Лестер