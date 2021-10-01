Перед початком матчу за воротами на трибунах був розтягнутий величезний банер. Окрім зображення, під ним був підпис Kneel before his majesty (На коліна перед його величністю).

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Так вийшло, що цей банер з написом був розтягнутий перед початком матчу, коли футболісти Лестера стали на одне коліно в підтримку руху Black Lives Matter. Гравці польського клубу на коліно не вставали.



Банер фанатів Легії перед матчем з Лестером / Фото twitter.com/Stadionowi

Варто відзначити, що за Легію виступає півзахисник збірної України Ігор Харатін. В цьому матчі він відіграв усі 90 хвилин.

Сам матч закінчився перемогою Легії з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі забив Емрелі на 31-й хвилині.

Відеоогляд матчу Легія – Лестер