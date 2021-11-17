В когорте лучших: сборная Украины одна из немногих, кто прошел отбор без поражений

Сборная Украины завершила отбор на чемпионат мира-2022 и вышла в раунд плей-офф. Украинская сборная второй подряд отборочный цикл провела без поражений.

Украина не проигрывает с 2017 года

В отборе на ЧМ-2022 сборная Украины провела 8 матчей. "Сине-желтые" одержали две победы и еще шесть матчей сыграли вничью. Набрав 12 очков, украинцы заняли второе место в группе D.

Как это было Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео голов

Всего участие в европейской квалификации на ЧМ-2022 приняло 55 сборных. И только 7 национальных команд прошли отбор без поражений. Среди этих команд – сборная Украины.

Украина во второй раз прошла отборочный цикл без поражений. До этого Украина завершила без осечек отбор на Евро-2020 (6 побед и 2 ничьих).

Серия без поражений "сине-желтых" в отборочных матчах длится уже 16 поединков. Предыдущее поражение Украине нанесла Хорватия (0:2) 9 октября 2017 года в отборе на ЧМ-2018.

Сборные, которые не проиграли в отборе на ЧМ-2022

Сербия (6 побед, 2 ничьи)

Швейцария (5 побед, 3 ничьи)

Италия (5 победы, 4 ничьи)

Франция (5 побед, 3 ничьи)

Украина (2 победы, 6 ничьих)

Бельгия (6 побед, 2 ничьи)

Англия (8 побед, 2 ничьи)

Из списка команд, которые не проиграли только Италия и Украина не получили прямые путевки на ЧМ-2022. Команды могут встретиться уже в полуфинале плей-офф отбора. Среди других потенциальных конкурентов Украины: Португалия, Швеция, Шотландия и Уэльс.