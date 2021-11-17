В когорте лучших: сборная Украины одна из немногих, кто прошел отбор без поражений
Источник:24 канал
Сборная Украины завершила отбор на чемпионат мира-2022 и вышла в раунд плей-офф. Украинская сборная второй подряд отборочный цикл провела без поражений.
Украина не проигрывает с 2017 года
В отборе на ЧМ-2022 сборная Украины провела 8 матчей. "Сине-желтые" одержали две победы и еще шесть матчей сыграли вничью. Набрав 12 очков, украинцы заняли второе место в группе D.
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Всего участие в европейской квалификации на ЧМ-2022 приняло 55 сборных. И только 7 национальных команд прошли отбор без поражений. Среди этих команд – сборная Украины.
Украина во второй раз прошла отборочный цикл без поражений. До этого Украина завершила без осечек отбор на Евро-2020 (6 побед и 2 ничьих).
Серия без поражений "сине-желтых" в отборочных матчах длится уже 16 поединков. Предыдущее поражение Украине нанесла Хорватия (0:2) 9 октября 2017 года в отборе на ЧМ-2018.
Сборные, которые не проиграли в отборе на ЧМ-2022
- Сербия (6 побед, 2 ничьи)
- Швейцария (5 побед, 3 ничьи)
- Италия (5 победы, 4 ничьи)
- Франция (5 побед, 3 ничьи)
- Украина (2 победы, 6 ничьих)
- Бельгия (6 побед, 2 ничьи)
- Англия (8 побед, 2 ничьи)