Україна не програє з 2017 року

У відборі на ЧС-2022 збірна України провела 8 матчів. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги та ще шість матчів зіграли внічию. Набравши 12 очок, українці посіли друге місце в групі D.

Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів

Всього участь у європейській кваліфікації на ЧС-2022 взяли 55 збірних. І тільки 7 національних команд пройшли відбір без поразок. Серед цих команд – збірна України.

Україна вдруге поспіль пройшла відбірковий цикл без поразок. До того Україна завершила без осічок відбір на Євро-2020 (6 перемог та 2 нічиї).

Серія без поразок "синьо-жовтих" у відбіркових матчах триває вже 16 поєдинків поспіль. Попередню поразку Україні завдала Хорватія (0:2) 9-го жовтня 2017 року у відборі на ЧС-2018.

Збірні, які не програли у відборі на ЧС-2022

  • Сербія (6 перемог, 2 нічиї)
  • Швейцарія (5 перемог, 3 нічиї)
  • Італія (5 перемоги, 4 нічиї)
  • Франція (5 перемог, 3 нічиї)
  • Україна (2 перемоги, 6 нічиїх)
  • Бельгія (6 перемог, 2 нічиї)
  • Англія (8 перемог, 2 нічиї)