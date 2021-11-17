Україна не програє з 2017 року
У відборі на ЧС-2022 збірна України провела 8 матчів. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги та ще шість матчів зіграли внічию. Набравши 12 очок, українці посіли друге місце в групі D.
Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Всього участь у європейській кваліфікації на ЧС-2022 взяли 55 збірних. І тільки 7 національних команд пройшли відбір без поразок. Серед цих команд – збірна України.
Україна вдруге поспіль пройшла відбірковий цикл без поразок. До того Україна завершила без осічок відбір на Євро-2020 (6 перемог та 2 нічиї).
Серія без поразок "синьо-жовтих" у відбіркових матчах триває вже 16 поєдинків поспіль. Попередню поразку Україні завдала Хорватія (0:2) 9-го жовтня 2017 року у відборі на ЧС-2018.
Збірні, які не програли у відборі на ЧС-2022
- Сербія (6 перемог, 2 нічиї)
- Швейцарія (5 перемог, 3 нічиї)
- Італія (5 перемоги, 4 нічиї)
- Франція (5 перемог, 3 нічиї)
- Україна (2 перемоги, 6 нічиїх)
- Бельгія (6 перемог, 2 нічиї)
- Англія (8 перемог, 2 нічиї)