Кого стоит опасаться Украине в матче с боснийцами: нападающий нацелен на ворота "сине-желтых"

Сборная Украины 12 октября примет Боснию и Герцеговину в рамках отбора чемпионата мира-2022. Защитник "сине-желтых" Николай Матвиенко назвал самого опасного игрока в составе соперника.

"Джеко не один в команде"

Защитник украинской сборной коротко поделился своими ожиданиями перед игрой с Боснией и Герцеговиной. "Сине-желтым" нужно не дать разыграться главному нападающему в составе соперника Эдину Джеко.

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Подопечным Александра Петракова нужно полностью закрыть свободные позиции для этого таранного форварда. По мнению Николая Матвиенко, именно игрока итальянского Интера нужно остерегаться больше всего. Защитник "сине-желтой" дружины заверил, что в составе соперника есть еще несколько мощных исполнителей, которым нужно "перекрыть кислород на футбольном поле".

Джеко – очень сильный игрок мирового уровня, но не он один там играет. У Боснии и Герцеговины есть еще много футболистов, выступающих на серьезном уровне. Поэтому мы разбираем соперника и в целом как команду, и отдельно таких личностей, как он,

– рассказал Матвиенко.

В новом сезоне-2021/2022 Джеко провел на клубном уровне 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 асиста.

Украина ранее не играла против Боснии и Герцеговины. Обе сборные – принципиальные соперники за второе место в группе "D". Перевес украинцев над соперником – лишь два очка, это даже не одна победа.

Перед поединком во Львове тренер сборной Украины Петраков на пресс-конференции заверил, что команда без кадровых потерь подходит к матчу. Но уже в день поединка наставник заговорил о ряде исполнителей – Эдуард Соболь, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Александр Тимчик. У футболистов проблемы со здоровьем.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Стартовый свисток судьи на "Арене Львов" прозвучит в 21:45.