Однако луганский коллектив отправится за границу не в полном составе. По информации источника, сразу три ведущих игрока не поедут вместе с командой в Турцию.

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Почему Заря отстранила ведущих игроков от команды

Речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, полузащитнике Денисе Нагнойном и форварде Даниле Алефиренко. Вроде бы решение об отстранении руководство приняло из-за их отказа продлевать контракты с Зарей, ведь их срок истекает уже по истечении текущего сезона-2023/2024.

Три лидера отправятся поддерживать форму в юношескую команду Зари U-19.

Интересно, что в СМИ еще раньше была информация об Алефиренко. Нападающий подписал предварительный контракт с коваловским Колоссом, к которому присоединится уже летом 2024-го.

К обоим другим тоже есть интерес от других клубов. Потеря этих трех футболистов будет солидным ударом по игре луганского клуба, который и так "не хватает звезд с неба" в этом сезоне. Заря вылетела из еврокубков, а первую часть сезона УПЛ закончила на 14-м месте, набрав 12 баллов в 14-ти сыгранных матчах. Хуже дела только у Вереса и Миная, которые идут на 15-й и последней 16-й позициях соответственно.

Добавим, что на заграничном собрании Заря проведет 6 спаррингов, 5 соперников уже известны – Краковия (26 января), Ягеллония (31 января), Динамо Тбилиси (4 февраля), Лехия Гданьск (9 февраля) и Динамо Батуми (14 февраля).

Статистика отстраненных игроков по Заре Луганск

Игорь Снурницын выступает за Зорю с 2021 года и уже провел в футболке команды 52 матча (4 ассиста).

Алефиренко впервые перешел в структуру Зари еще в 2017-м, когда выступал за вторую команду "мужиков". Летом 2021 стал футболистом первой команды. Но уже зимой 2023 ушел в аренду в одесский Черноморец, откуда в конце июня того же года вернулся в Зарю. Данило имеет 31 сыгранный матч за луганский клуб (5 голов и 1 результативная передача).

Относительно Нагнойного, Денис с 2019-го выступал за юношескую команду Зари U-19, а уже с июля 2022-го приобщился к взрослой команде "мужиков". За Зорю уже провел 37 встреч – 4 мяча и 4 ассиста.

К слову. Свой первый официальный матч УПЛ в новом 2024 году Заря проведет против полтавской Ворсклы.