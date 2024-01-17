Артему Степанову всего 16 лет, а у него уже есть действующий контракт с леверкузенским Байером, с которым недавно его продлил. 9 января футболист сообщил о пролонгации сотрудничества (до конца сезона-2026/2027).

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Мог оказаться в Мюнхене

Украинский футболист не скрывал своей радости с этого момента.

Оказалось, что Степанов мог не оказаться в Баере. Мюнхенская Бавария предлагала Артему контракт на 3 года, но не сложилось. Украинец попал в клуб из Леверкузена и счастлив такому повороту в своей карьере.

Хочу сказать, что Бавария предложила мне контракт на три года, но потом произошли события, которые не зависели от меня… Однако я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене,

– сказал юный футболист.

Отметим, что Степанов выступает за команду Байера U-17, куда перебрался летом 2022-го из структуры донецкого Шахтера. Артему еще нет 17 лет, а его рост уже более 1,90 метра. В леверкузенском клубе растет таранный нападающий.