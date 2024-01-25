Они очень дорогие, – Трубин признался, кого из игроков сборной хотел бы переманить в Бенфику

В среду, 24 января, Бенфика вылетела из Кубка португальской лиги от Эшторила. Однако в этом поражении нет вины Анатолий Трубина, который и так потянул один 11-метровый в серии послематчевых пенальти, но это не спасло "орлов" от вылета.

Теперь Бенфика сосредоточится на чемпионате, Кубке Португалии и Лиге Европы. На целых три футбольных фронта придется разорваться "орлам" в текущем сезоне-2023/2024. Поэтому у Анатолия Трубина будет еще много игровой практики.

К теме Бенфика с Трубиным в серии пенальти сенсационно вылетела из Кубка лиги в шаге от финала: видео

Кого Трубин хотел бы видеть в Бенфике

Ведь украинец только в августе 2023-го перешел в Бенфику, но сразу стал первым номером команды. Трубин откровенно рассказал, кого хотел бы видеть из украинских футболистов в своем нынешнем коллективе. Анатолий вспомнил своих друзей и бывших одноклубников по донецкому Шахтеру. Правда, один из них уже выступает в АПЛ.

Также Трубин отметил трансферной стоимости выбранных футболистов.

Из украинцев? Ох, с удовольствием бы дернул своих друзей Мудрика и Судакова, но они очень дорогие. Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже мало,

– рассказал Трубин.

Отметим, что Георгия Судакова активно сватают в Италию. Хотя гендиректор "горняков" Сергей Плкин сообщал, что клуб отклонил 40-миллионное предложение, но не стал называть команду, которая сделала такое приглашение. Вероятно, что речь идет о Наполи. Также в СМИ приписывали интерес к украинцу Ювентусу. Георгий имеет контракт с дончанами до конца июня 2028-го года.

Недавно свое соглашение с "кротами" продлил и Артем Бондаренко. Новый контракт рассчитан до конца 2028-го года.

Что касается Мудрика, то Михаил с середины января 2023-го играет за лондонское Челси, с которым у него контракт до 30 июня 2031-го года.

Сам Трубин подписал сотрудничество с Бенфикой до конца июня 2028-го.

С момента перехода Анатолий провел за "орлов" уже 25 матчей (10 "сухих2 поединков и 21 пропущенный гол).

Благодаря уверенной игре стоимость голкипера выросла до 25 миллионов евро.

Бенфика после 18-ти туров идет на 2-м месте в чемпионате Португалии, набрав 45 баллов. А это лишь на 1 пункт меньше, чем у лидера сезона Спортинга. Свой следующий поединок "орлы" проведут 29 января на выезде против Эштрела Амадора.