Шахтер хочет вернуть беглых бразильцев: кто может снова одеть футболку "горняков"

Донецкий Шахтер активно готовится к трансферному окну. "Горняки" настроены вернуть к легионерам команды.

После 24 февраля почти все иностранные футболисты отказались возвращаться в Украину из-за полномасштабного вторжения России. Лишь Лассина Траоре впоследствии присоединился к команде Игоря Йовичевича.

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Попытаются вернуть бразильцев

В первой части сезона "горняки" подписали еще двух легионеров – Лукаса Тейлора и Невена Джурасека.

Шахтер настроен убедить вернуться в Украину других иностранцев, имеющих контракт с донецким клубом. Эти игроки воспользовались правилом ФИФА и нашли новые команды.

Дончане попытаются вернуть Тете, Витао, Марлона, Педриньо, Майкона и других. Последний наотрез отказывается приезжать в страну, где происходит война.

Большинство бразильцев вернулось играть в аренду в родную страну.

От того, планируют ли бразильцы вернуться в донецкую команду следующим летом, зависят трансферные планы.

Вероятно, что сложнее всего будет убедить Тэте, показывающего яркую игру в футболке французского Лиона.

Где играют легионеры Шахтера

Майкон – Коринтианс (Бразилия)

Тете – Лион (Франция)

Марлон – Монце (Италия)

Витао – Интернасьонал (Бразилия)

Педриньо – Атлетико Минейро (Бразилия)

Манор Соломон – Фулхэм (Англия)

Украинизированный Шахтер финишировал в первой части сезона УПЛ на втором месте, поступая 5 баллами лидеру чемпионата Днепра-1. В еврокубках дела тоже обстоят неплохо. "Горняки" гарантировали себе еврокубковую весну в плей-офф Лиги Европы.