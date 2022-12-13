Шахтер хочет вернуть беглых бразильцев: кто может снова одеть футболку "горняков"
Источник:"Цыганик LIVE"
Донецкий Шахтер активно готовится к трансферному окну. "Горняки" настроены вернуть к легионерам команды.
После 24 февраля почти все иностранные футболисты отказались возвращаться в Украину из-за полномасштабного вторжения России. Лишь Лассина Траоре впоследствии присоединился к команде Игоря Йовичевича.
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Попытаются вернуть бразильцев
В первой части сезона "горняки" подписали еще двух легионеров – Лукаса Тейлора и Невена Джурасека.
Шахтер настроен убедить вернуться в Украину других иностранцев, имеющих контракт с донецким клубом. Эти игроки воспользовались правилом ФИФА и нашли новые команды.
Дончане попытаются вернуть Тете, Витао, Марлона, Педриньо, Майкона и других. Последний наотрез отказывается приезжать в страну, где происходит война.
Большинство бразильцев вернулось играть в аренду в родную страну.
От того, планируют ли бразильцы вернуться в донецкую команду следующим летом, зависят трансферные планы.
Вероятно, что сложнее всего будет убедить Тэте, показывающего яркую игру в футболке французского Лиона.
Где играют легионеры Шахтера
- Майкон – Коринтианс (Бразилия)
- Тете – Лион (Франция)
- Марлон – Монце (Италия)
- Витао – Интернасьонал (Бразилия)
- Педриньо – Атлетико Минейро (Бразилия)
- Манор Соломон – Фулхэм (Англия)
Украинизированный Шахтер финишировал в первой части сезона УПЛ на втором месте, поступая 5 баллами лидеру чемпионата Днепра-1. В еврокубках дела тоже обстоят неплохо. "Горняки" гарантировали себе еврокубковую весну в плей-офф Лиги Европы.