Футболиста Аргентины могут депортировать из ЧМ-2022 в Катаре из-за группового изнасилования

Из обоймы сборной Аргентины может вылететь еще один футболист. Потенциальная потеря полузащитника Тьяго Альмады не вызвана повреждением или семейными проблемами, а все серьезнее.

Во время вспышки коронавируса 21-летний полузащитник стал организатором тайной вечеринки. Но все бы ничего, если бы на ней не было совершено групповое изнасилование.

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Скандальное дело вокруг 21-летнего футболиста

Ранее это дело замяли, поэтому Альмади удалось заменить в заявке сборной Аргентины травмированного Хоакина Корреа и поехать на чемпионат мира в Катар.

Теперь это дело опять получило огласку. Адвокаты пострадавшей подготовили апелляцию, которую уже 28 ноября подадут в суд.

Интересно, что поэтому Тьяго Альмаду могут депортировать из Катара, который продолжает принимать футбольный Мундиаль. Ведь по законодательству Катара, в стране запрещено находиться лицам, привлеченным к следствиям в своих государствах.

28 ноября решится судьба Альмады в заявке Аргентины на ЧМ-2022.

Что известно о Тьяго Альмаде

Полузащитник провел за национальную команду всего один поединок, а точнее 36 минут. Дебют пришелся на сентябрь 2022 года на товарищескую игру против Гондураса (3:0).

В этом году сменил родную Аргентину на выступления в американской Атланте.

По данным Transfermarkt, стоимость Альмады оценена в 15 миллионов евро.

Заметим, что в первом матче Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии 1:2. На гол Лионеля Месси саудиты ответили двумя мячами на старте второго тайма.

Альмада наблюдал за поединком со скамейки запасных и так и не появился на футбольном поле.

Следующий матч Аргентина на ЧМ-2022 сыграет против Мексики. Начало встречи 26 ноября в 21:00.