В субботу, 28 сентября, состоялись матчи 8-го тура Ла Лиги. В одном из них Барселона разгромно проиграла Осасуне со счетом 4:2.

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Причины поражения "каталонцев"

Главный тренер отметил, что они должны принять это поражение. В частности он признал, что команда играла плохо и берет на себя ответственность за это. Как возможную причину такого он назвал большую ротацию.

Во вторник у нас важный матч ЛЧ, и в целом мы на правильном пути. После международной паузы много игроков вернется, нам будет из чего выбирать. Ротация – это не оправдание, но другого выхода у нас не было,

– отметил Флик.

Также он поделился тем, что его обязанностью является забота об игроках и некоторые из них провели слишком много минут, поэтому им нужен был отдых. В частности он проанализировал второй тайм, отметив, что он был лучше. Он думает, что на моменте с Ямалем был пенальти, однако решение VAR обсуждать не захотел, поскольку это не его работа.

"Я очень жду матча Лиги чемпионов. Нам нужно одержать там первую победу, но это будет непросто. Янг Бойз очень быстрые, и нам нужно справиться с ними. Если вы хотите кого-то обвинять, то обвиняйте меня. Я совершил ошибки. Я перегрузил игроков, и теперь нам нужно было дать им отдых", – добавил Ганс-Дитер Флик.

Отметим, что следующий матч Барселона сыграет с Янг Бойз в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов. Противостояние состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.