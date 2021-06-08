Кого будет тренировать Зидан в новом сезоне: вероятные варианты

Французский тренер Зинедин Зидан по окончании сезона остался без работы. Он покинул мадридский Реал, несмотря на то, что имел еще год контракта с клубом. Пока Зидан без работы. Однако вскоре может возглавить новую команду.

Вся тренерская карьера Зидана связана с мадридским Реалом. В этом клубе он был помощником тренера, тренировал молодежную команду. А в 2016 году впервые возглавил главную команду. И с клубом трижды выиграл Лигу чемпионов, еще раз став чемпионом страны. После чего в 2018 году неожиданно покинул Реал. Но через год вернулся. И еще раз стал чемпионом Испании. 27 мая 2021 года Зидан во второй раз покинул Реал. На этот раз "сливочные" под его руководством не выиграли ни одного трофея за сезон.

Отставка Зидана породила немало слухов о его будущем месте работы. Ведь такой опытный специалист нужен многим клубам, которые мечтают о чемпионстве и победах.

Но не только клубы могут рассчитывать на Зидана. Он может возглавить и родную для него сборную Франции. Именно это является наиболее вероятным следующим местом работы, по мнению букмекерской кампании Favbet. Ее эксперты оценили назначение Зидана тренером сборной Франции до 1 сентября 2021 года коэффициентом 3.

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Что касается клубов, то здесь среди фаворитов – английский Тоттенхэм. После отставки Жозе Моуринью "шпоры" тренирует Райан Мейсон. Однако он лишь временный тренер, пока боссы клуба не найдут ему замену. Вряд ли президент клуба Даниэль Леви упустит возможность пригласить в команду Зидана. Но согласится ли Зизу переехать в Лондон? Favbet оценил назначение Зидана тренером Тоттенхэма до 1 сентября 2021 года коэффициентом 4.

У французского ПСЖ пока есть главный тренер аргентинец Маурисио Почеттино. Хотя он сам не прочь вернуться в Тоттенхэм, который в свое время тренировал. Если это произойдет, то парижанам придется искать нового наставника. И кандидатура Зидана здесь будет вполне уместной. Но стоит отметить, что Зидан – уроженец Марселя (хотя за тамошний клуб никогда не играл), у жителей которого напряженные отношения со "столичными". И все же назначение Зидана тренером ПСЖ до 1 сентября 2021 года оценили коэффициентом 5.

Но можно выбрать и более невероятные варианты продолжения карьеры Зидана. Как насчет того, что он возглавит едва ли не главного конкурента Реала – Барселону? Для тех, кто верит в это, в Favbet выставили коэффициент 20. Такой же коэффициент и на то, что Зидан возглавит Манчестер Сити. Ведь "горожане" так ни разу не победили в Лиге чемпионов, а у Зидана таких побед как тренера – три.