Вся тренерська кар'єра Зідана пов'язана з мадридським Реалом. У цьому клубі він був помічником тренера, тренував молодіжну команду. А у 2016 році вперше очолив головну команду. І з клубом тричі виграв Лігу чемпіонів, ще одного разу ставши чемпіоном країни. Після чого у 2018 році неочікувано покинув Реал. Та через рік повернувся. І ще раз став чемпіоном Іспанії. 27 травня 2021 року Зідан вдруге покинув Реал. Цього разу "вершкові" під його керівництвом не виграли жодного трофею за сезон.

Відставка Зідана породила чимало слухів про його майбутнє місце праці. Адже такий досвідчений спеціаліст потрібен багатьом клубам, які мріють про чемпіонство та перемоги.

Та не лише клуби можуть розраховувати на Зідана. Він може очолити і рідну для нього збірну Франції. Саме це є найбільш ймовірним наступним місцем праці, на думку букмекерської кампанії Favbet. Її експерти оцінили призначення Зідана тренером збірної Франції до 1 вересня 2021 року коефіцієнтом 3.

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Щодо клубів, то тут серед фаворитів – англійський Тоттенхем. Після відставки Жозе Моурінью "шпори" тренує Раян Мейсон. Однак він лише тимчасовий тренер, допоки боси клубу не знайдуть йому заміну. навряд чи президент клубу Даніель Леві упустить можливість запросити в команду Зідана. Але чи погодиться Зізу переїхати до Лондона? Favbet оцінив призначення Зідана тренером Тоттенхема до 1 вересня 2021 року коефіцієнтом 4.

Французький ПСЖ поки має головного тренера – аргентинця Маурісіо Почеттіно. Хоча він сам не проти повернутися до Тоттенхема, який свого часу тренував. Якщо це станеться, то парижанам доведеться шукати нового наставника. І кандидатура Зідана тут буде цілком доречною. Але варто відзначити, що Зідан – уродженець Марселя (хоча за тамтешній клуб ніколи не грав), в жителів якого напружені відносини зі "столичними". Та все ж призначення Зідана тренером ПСЖ до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 5.

Та можна обрати і більш неймовірні варіанти продовження кар'єри Зідана. Як щодо того, що він очолить чи не головного конкурента Реала – Барселону? Для тих, хто вірить в це, у Favbet виставили коефіцієнт 20. Такий же коефіцієнт і на те, що Зідан очолить Манчестер Сіті. Адже "містяни" так жодного разу не перемогли в Лізі чемпіонів, а в Зідана таких перемог як тренера – три.