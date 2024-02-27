Зинченко пролил свет на свое возвращение на поле: успеет ли восстановиться к матчам сборной

Александр Зинченко в последний раз выходил на футбольное поле 4 февраля. В матче против Ливерпуля он получил травму икроножной мышцы и сейчас восстанавливается от повреждения.

Накануне украинец принял участие в благотворительном шоу-матче по CS2, в котором собирали деньги для батальона “Айдар”. Во время игры было собрано более 5 миллионов гривен, а конечной целью является сумма в 30 миллионов, которые пойдут на средства РЭБ, дроны и транспорт.

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Зинченко о своем восстановлении

Во время этого события в украинского игрока спросили, когда фанатам стоит ожидать его на футбольном поле. Зинченко заверил, что восстановление находится на финишной прямой.

Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому,

– сказал Александр.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 27 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

. После 26 туров Арсенал занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и отстает от Ливерпуля, который является лидером, на 2 зачетных пункта. Следующий матч лондонский клуб сыграет 4 марта на выезде против Шеффилда Юнайтед, поединок начнется в 22:00.