Когда Заря сыграет с Ромой: календарь матчей Лиги конференций

Луганская Заря сыграет в дебютном розыгрыше Лиги конференций УЕФА. В пятницу, 27 августа, луганчане получили соперников, после чего и узнали календарь матчей.

Заря начнет групповой этап Лиги конференций 16 сентября выездным матчем против норвежского клуба Буде-Глимт. А в последний день сентября в Запорожье приедет итальянская Рома.

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Календарь матчей Зари в Лиге Европы

1 тур. Буде-Глимт – Заря (16 сентября, 22:00)

2 тур. Заря – Рома (30 сентября, 19:45)

3 тур. ЦСКА София – Заря (21 октября, 22:00)

4 тур. Заря – ЦСКА София (4 ноября, 19:45)

5 тур. Рома – Заря (25 ноября, 22:00)

6 тур. Заря – Буде-Глимт (9 декабря, 19:45)

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Как известно, Заря вылетела из Лиги Европы. Луганская команда в плей-офф квалификации несколько неожиданно уступила австрийскому Рапиду.