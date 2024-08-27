Вернется ли в Европу: Криштиану Роналду признался, когда и где планирует закончить игровую карьеру

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду начал уже свой 23-й сезон выступлений на профессиональном уровне. Сейчас он играет за саудовский Аль-Наср, где продолжает демонстрировать феноменальную результативность.

Несмотря на невероятную преданность футболу и уровень профессионализма, португальцу уже 39 лет. Поэтому вскоре наступит то время, когда он решит повесить окончательно бутсы на гвоздь.

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Еще не сказал последнего слова в футболе

Легендарный КриРо рассказал, когда это произойдет. По словам капитана сборной Португалии, он еще хочет продолжать выступления, при этом не собирается возвращаться в европейский футбол, хотя ходило немало слухов относительно родного Спортинга.

Не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года... но, видимо, я завершу карьеру здесь, в Аль-Насри. Я очень счастлив в этом клубе, мне также хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать,

– сказал Роналду.

Отметим, что в нынешнем сезоне Роналду провел три матча за Аль-Наср. В них португалец забил три гола и отдал один ассист.

Интересно. 21 августа Криштиану создал собственный ютуб-канал. За неполные шесть дней он уже имеет 48,6 миллионов подписчиков – это абсолютный рекорд в истории платформы по скорости роста аудитории.

Следующий поединок Аль-Наср проведет 27 августа в 21:00. Соперником команды Роналду будет Аль-Фейха.