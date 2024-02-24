Детская подготовка к профи-рингу: Усик вспомнил свою первую в жизни драку

Уже 18 мая Александр Усик может не только воплотить свою спортивную мечту в реальность, но и достичь самой высокой вершины в мире бокса. Украинец попытается перебоксировать Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Правда, поединок за абсолют должен был состояться еще 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако встречу отложили из-за травмы Тайсона Фьюри, которую он получил в одном из спаррингов 2 февраля.

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Когда впервые подрался Усик

Британец вынужденно приостановил тренировочный лагерь, чтобы залечить рассечение над правым глазом. Хотя многие в боксерском сообществе не верили в повреждение Тайсона, которое называли отмазкой от встречи с Усиком. Александр же не стал обвинять "Цыганского короля".

Из-за переноса боя украинец приостановил свою подготовку к "битве века", чтобы провести время с семьей. Недавно у Усика родилась дочь Мария. Параллельно с этим появилась информация, что Тайсон уже возобновил свой тренировочный процесс.

К этому поединку Усик шел очень-очень долго. Стало известно, когда Александр впервые проявил свои навыки боя.

Перед первым классом – "с товарищем побуцкались",

– ответил боксер.

Как видим, что Усик хорошо развил свои умения и направил их в правильное русло. Уже через менее, как 3 месяца Александр может стать обладателем всех поясов в хевивейте.

Отметим, что для этого украинцу не хватает пояса WBC, которым как раз владеет Фьюри. Посмотрим, или Тайсон во второй раз не сбежит от встречи с Усиком. Но в этом случае ему придется заплатить кругленький штраф.