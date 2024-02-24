Щоправда, двобій за абсолют повинен був відбутись ще 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Однак зустріч відтермінували через травму Тайсона Ф'юрі, яку він отримав в одному зі спарингів 2 лютого.

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Коли вперше побився Усик

Британець вимушено призупинив тренувальний табір, аби залікувати розсічення над правим оком. Хоча багато хто у боксерській спільноті не вірили в ушкодження Тайсона, яке називали відмазкою від зустрічі з Усиком. Олександр ж не став звинувачувати "Циганського короля".

Через перенесення бою українець призупинив свою підготовку до "битви століття", аби провести час із родиною. Нещодавно в Усика народилась донечка Марія. Паралельно із цим з'явилась інформація, що Тайсон вже відновив свій тренувальний процес.

До цього поєдинку Усик йшов дуже-дуже довго. Стало відомо, коли Олександр вперше проявив свої навички бою.

Перед першим класом – "з товаришем побуцкалися",

– відповів боксер.

Як бачимо, що Усик добре розвинув свої вміння та скерував їх у правильне русло. Вже через менше, як 3 місяці Олександр може стати володарем усіх поясів у хевівейті.

Відзначимо, що для цього українцю не вистачає пояса WBC, яким якраз володіє Ф'юрі. Побачимо, чи Тайсон вдруге не втече від зустрічі з Усиком. Але у цьому разі йому доведеться сплатити кругленький штраф.