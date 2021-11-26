Когда Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира: дата матча
Источник:24 канал
Сборная Украины узнала соперника по плей-офф отбора на чемпионат мира. Это сборная Шотландии. А матч для украинцев будет на выезде.
Первый соперник – Шотландия
По новым правилам плей-офф командам следует пройти двух соперников, чтобы получить путевку на Мундиаль.
Первым соперником для сборной Украины стала Шотландия. Матч пройдет на выезде 24 марта.
Подробнее Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира
Если Украина победит в этом матче, то в финале плей-офф сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия. Этот матч состоится 29 марта. Однако место проведения этого матча будет определяться дополнительной жеребьевкой.
Результаты жеребьевки
В общей сложности три путевки на Мундиаль разыграют 12 команд. Поначалу они проведут полуфинальные поединки, а победители встретятся в финале.
Путь A
- Победитель пары Шотландия/Украина – Победитель пары Уэльс/Австрия
Путь B
- Победитель пары Россия/Польша – Победитель пары Швеция/Чехия
Путь C
- Победитель пары Италия/Северная Македония – Победитель пары Португалия/Турция
Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.