В ожидании 2024 года: когда Свитолина, Калинина и Костюк вернутся на корт

Три украинских теннисисток вступают в борьбу уже с первого дня нового года. Девушки сыграют в основной сетке на соревнованиях в Австралии и Новой Зеландии.

Украинские теннисистки завершили выступления в сезоне-2023. В декабре их ждет отпуск, а уже с начала следующего года они врываются в новые турниры, пишет 24 канал.

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Возвращение на Новый Год

Тем временем стали известны первые соревнования, на которых болельщики смогут увидеть лучших украинских теннисисток. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк начнут выступления уже с 1 января.

Первая ракетка Украины не играла с US Open 2023 из-за травмы. Камбэк Эллины планируется на турнире в новозеландском Окленде. На соревнование категории WTA250 Свитолина поедет вместе с мужем Гаэлем Монфисом.

В свою очередь, Калинина и Костюк стартуют в Австралии. Девушки попали в основную сетку турнира WTA500 в Брисбене. Ни Ангелина, ни Марта раньше не играли в основной стадии этого соревнования, которое не проводилось с 2020 года.

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Достижение украинок в 2023 году

Напомним, что в апреле 2023-го Свитолина вернулась на корт после декрета и выиграла 22 из 34 поединков. На ее счету триумф на соревновании в Страсбурге и полуфинал Уимблдона.

Что касается Калининой, то ее лучшим достижением этого сезона стал финал турнира в Риме. В свою очередь, Костюк выиграла соревнования в американском Остине.