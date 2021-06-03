В сезоні 2021/2022 в УПЛ виступатимуть 16 клубів. Вони зіграють у два кола, відтак буде 30 турів. 18 турів зіграють у 2021 році, а ще 12 турів – у 2022 році.

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Стартує УПЛ 25 липня. Це базова дата першого туру. Хоча для нього передбачено резервний день 20 липня.

Варто відзначити, що на 24 липня запланований матч за Суперкубок України, в якому зіграють київське Динамо та донецький Шахтар. Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві. Саме цей матч є початок нового футбольного сезону в Україні. Зважаючи на участь Динамо і Шахтаря в цьому матчі, їх матчі в першому турі УПЛ можуть перенести на іншу дату.

Останній тур у 2021 році запланований на 11 грудня. Це буде 18-й тур.

30-й тур запланований на 21 травня 2022 року. Тоді чемпіонат офіційно буде закінчено.

Перед тим 11 травня 2022 року відбудеться фіналу Кубка України.

Дата жеребкування календаря УПЛ буде визначена найближчим часом.