Пойду домой без проблем, – Хави раскрыл условие, при котором покинет Барселону

Каталонская Барселона неубедительно выступает в текущем сезоне-2023/2024. Клуб, с которым было за счастье сыграть хоть вничью любому сопернику, теперь переживает не самое лучшее время.

Барселона, то наносит сокрушительные поражения, то хочется просто забыть игру "блаугранас". Хави никак не удается выровнять игру своей команды в похожем сезоне несколько разочаровалась в работе главного тренера и клубной легенды.

Вот так Довбик и Цыганков могут остаться без тренера-открытия Ла Лиги: кто переманивает Мичела

Хави заговорил об уходе из Барселоны

Была даже информация, что Хави потерял доверие в раздевалке. В СМИ заговорить о тренере, который может стать преемником легенды Барселоны. Им может стать нынешний наставник Жироны и открытие Ла Лиги Мичел Санчес, уже несколько раз контактировавший с "блаугранас". Переговоры ведутся.

На фоне всех слухов Хави и сам заговорил о своем уходе из тренерского кресла команды. Легенда каталонского клуба назвал условие, при котором покинет Барселону без каких-либо претензий и проблем.

Бывший маэстро центра поля вспомнил, как начинался его тренерский путь в Барселоне: "Разрешите мне объяснить. Руководство Барселоны приехало в Катар, чтобы подписать со мной контракт, и сказали мне, что цель – финишировать четвертыми, а мы финишировали другими".

Хави рассказал, какую задачу получила команда на сезон-2023/2024.

На этот сезон целью было выиграть титулы и квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы все еще можем сделать это. Я уже извинился. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче. Это моя действительность. То, что за ее пределами, я не контролирую. Как только мне скажут, что я – проблема для Барселоны, то уйду. Президент, Деку и игроки это знают. В тот день, когда они почувствуют, что не добавляю команде, тогда я пойду домой без проблем,

– признался Хави.

Отметим, что после 19-ти сыгранных матчей Барселона идет 4-я, набрав 41 балл. Столько же очков у третьего Атлетика Бильбао. 14 января "блаугранас" без шансов проиграл в финале Суперкубка Испании мадридскому Реалу 4:1. Андрей Лунин провел отличный матч.

Уже 18 января команда Хави сыграет в 1/8 финала Кубка Короля против скромного Унионистаса де Саламанка (старт в 20:30 по киевскому времени).

Тренерская карьера Хави в Барселоне