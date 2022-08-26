После крушения в реванше с Усиком: когда свергнутый Джошуа может вернуться на ринг

Энтони Джошуа психологически подавлен после двух подряд поражений от Александра Усика. В команде британца рассказали о будущих планах боксера.

Хирн: Ему нужно вернуться на победную тропу

Эдди Хирн рассказал, когда следует ожидать возвращения Энтони Джошуа на ринг. Болельщики британского боксера могут увидеть бой любимца еще в 2022 году или начале нового 2023-го.

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Приблизительно в декабре или январе свергнутый Усиком боксер может провести следующий поединок. Промоутер заговорил о возможном бое против Деонтея Уайлдера, который в трилогии проиграл Тайсону Фьюри. По мнению Хирна, этот поединок мог быть одним из крупнейших в этом дивизионе.

После чего Джошуа уже в 2023-м может снова сразиться за четыре чемпионских пояса.

Он вернется с бойцом из топ-15 рейтинга и покажет доминирующее выступление. Ему нужно вернуться на победную тропу, а затем двигаться дальше. Я хочу, чтобы до конца 2023 года он провел четыре боя,

– рассказал Хирн.

Интересно, что сам Уайлдер заговорил о желании сразиться с Усиком, который победил Джошуа в реванше и попытается организовать бой за абсолют.

Промоутер добавил, что Энтони может провести реванш против Диллиана Уайта. Этот поединок может произойти даже ради британских фанатов.

Не исключено, что клиент Хирна проведет встречу против Тайсона Фьюри, если убедят "Цыганского короля" вернуться на ринг. Ведь после победы над Уайлдером он объявил об окончании карьеры. Но сначала Фьюри может ожидать поединок против украинского боксера.