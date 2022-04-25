Когда в день игры прилетает в Харьков, Николаев, то ты никак не думаешь о футболе, – Пятов

Украинские клубы Шахтер и Динамо получили специальное разрешение для выезда за границу. У футболистов запланирована серия благотворительных матчей в поддержку Украины.

Пятов: Люди сейчас одним только озабочены

Голкипер "горняков" Андрей Пятов рассказал, что футболистам тяжело акцентироваться на игре, когда в Украине идет война. Он подчеркнул, что говорить сейчас о восстановлении невозможно.

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"Наверное, только по благотворительности. Мы играли с Фенербахче – ты когда за день прилетела во Львов ракета, читаешь это", – отметил футболист.

Потом, когда в день игры прилетает в Харьков, Николаев, то ты выходишь и никак не думаешь об игре.

Футбол где-то на последнем месте. Ты понимаешь этих людей… Говорить сейчас о восстановлении это невозможно. Люди сейчас одним только озабочены,

– сказал Пятов.

Донецкий Шахтер сыграл три благотворительных матча в военный период. В первом поединке "горняки" минимально уступили Олимпиакосу (1:0).

Второй матч против гданьской Лехии запомнился трогательной концовкой. На последние минуты игры на поле вышел 12-летний мальчик, которому удалось эвакуироваться из Мариуполя, именно он забил победный гол.

В последнем поединке дончане встретились с турецкой командой Фенербахче. К сожалению, Шахтер уступил, матч закончился со счетом 1:0.