Когда в бассейн попали снаряды: украинский призер Паралимпиады пытался сбежать в Россию

Пловец Василий Крайник, который выиграл для Украины "бронзу" Токио-2020, после начала войны на Донбассе пытался устроить свою жизнь в России. Коллеги спортсмена поехали в Киев, США или остались на оккупированной территории.

Об этом он сам в начале 2015 года рассказал в интервью российскому изданию "КомиОнлайн".

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"Мы собрались и переехали"

Донецкий спортсмен рассказал, что летом 2014 года, после начала агрессии России против Украины, снаряды попали в бассейн, и ему "стало понятно, что нужно уезжать".

"Когда я принял решение уехать из Донецка? Летом прошлого года, когда в наш бассейн попали снаряды. Тогда стало понятно, что нужно уезжать. Решение о переезде принимал вместе с семьей и тренером Юрием Погонцом. Мы разослали резюме в несколько регионов России, в том числе в Новгородскую область и вашу республику. Федерация плавания Коми предложила наиболее приемлемые условия.

Нас сразу предупредили, что работать придется не в Сыктывкаре, а в райцентре – городе Эмвей. Как только из республики пришел ответ, мы собрались и переехали", – говорил Крайник.

На странице Крайника в запрещенной соцсети "ВКонтакте" можно увидеть фото от 2016 года на Красной площади в Москве. Пожалуй, на новой родине мастерство спортсмена не оценили и он вернулся в Украину.



Призер Паралимпиады Крайник в Москве / Скриншот