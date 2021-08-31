Про це він сам на початку 2015 року розповів в інтерв'ю російському виданню "КоміОнлайн".

До слова Українець Веракса здобув "срібло" Паралімпіади з плавання: Крайник став третім

"Ми зібралися і переїхали"

Донецький спортсмен розповів, що влітку 2014 року, після початку агресії Росії проти України, снаряди влучили в басейн, і йому "стало зрозуміло, що потрібно їхати".

"Коли я прийняв рішення виїхати з Донецька? Влітку минулого року, коли в наш басейн потрапили снаряди. Тоді стало зрозуміло, що потрібно їхати. Рішення про переїзд приймав разом з сім'єю і тренером Юрієм Погонцом. Ми розіслали резюме в кілька регіонів Росії, в тому числі в Новгородську область і вашу республіку. Федерація плавання Комі запропонувала найбільш прийнятні умови.

Нас відразу попередили, що працювати доведеться не в Сиктивкарі, а в райцентрі – місті Емве. Як тільки з республіки надійшла відповідь, ми зібралися і переїхали", – говорив Крайник.

На сторінці Крайника в забороненій соцмережі "ВКонтакте" можна побачити фото від 2016 року на Червоній площі в Москві. Мабуть, на новій батьківщині майстерність спортсмена не оцінили і він повернувся в Україну.



Призер Паралімпіади Крайник у Москві / Скріншот