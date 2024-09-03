Теннисистов из КНДР хотят наказать за совместное фото с коллегами из Южной Кореи на Паралимпиаде

Ким Кум Йон и Ри Чон Сик попали в неприятную ситуацию после возвращения к себе на Родину. Власти КНДР не простили параатлетам совместного селфи с южнокорейцами.

В Париже продолжаются Паралимпийские игры-2024. В понедельник, 2 сентября, завершились соревнования по настольному теннису, где победу праздновала команда Китая.

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Влипли с селфи

В финале она переиграла Северную Корею, тогда как "бронза" досталась Южной Корее. Во время награждения произошел интересный эпизод, который вызвал резонанс в КНДР.

Теннисисты Ким Кум Йон и Ри Чон Сик сделали совместное фото с южнокорейскими спортсменами Лим Чон Хуном и Шин Ю Бином. Соответствующая фотография была опубликована в инстаграм Паралимпийского комитета и быстро стала популярной в сети.

Впрочем, в Северной Корее не оценили такой поступок паралимпийцев. По прибытии домой Ким и Ри прошли "идеологическую чистку" как лица, которые побывали за пределами КНДР.

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Теперь власти страны могут применить наказание к ним, если спортсмены не признаются в неподобающем поведении и не извинятся. Какое именно наказание может ожидать Кима и Ри точно неизвестно. Сейчас над ними установлен "идеологический контроль".