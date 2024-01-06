Много говорит, но мало делает: тренер Клужа жестко "проехался" по Коноплянке

В начале нового 2024 года Евгений Коноплянка остался без команды. Румынский ЧФР Клуж расторг контракт с украинской легендой футбола.

В футболке румынского клуба Евгений отыграл всего 4 матча, а точнее всего 54 минуты у них. Коноплянка, то был в лазарете команды, то сидел на "банке", то вообще почему-то не попадал в заявку Клужа. Новому 2024 году эта эпопея закончилась.

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Намекнул, что Коноплянка много говорит, но мало делает

Стороны разошлись не очень хорошо. Президент клуба Нела Варга сначала разбрасывался комплиментами в сторону украинца, а затем начал обвинять Коноплянку в лености и халтуре. На что уже получил ответ от футболиста.

Теперь слово взял главный тренер Клужа Андреа Мандорлини, назвавший свою версию отсутствия игровой практики Евгения в румынском клубе. Наставник намекнул, что украинец много обещал, но не воплощал в реальность свои слова на футбольном поле.

Думаю, после ухода легко говорить… Я искренне желаю ему успеха, которого он не имел здесь. Кроме разговоров, нужно что-то показывать, когда приходит время. Мне больше нечего добавить. Желаю ему удачи, а я больше не буду объяснять, почему он ничего не показал здесь,

– ответил Коноплянка.

Отметим, что Клуж стал четвёртым зарубежным клубом в карьере 34-летнего левого вингера. Ранее Коноплянка пытался закрепиться в Севилье, Шальке и Краковии.

К слову. Уже бывший клуб Коноплянки занимает 2 место после 21-го тура в румынской Лиге I, набрав уже 36 баллов.