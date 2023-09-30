Впустили фанов на трибуны – платите: клубы УПЛ получили солидные штрафы от КГК

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел факт присутствия болельщиков на трех матчах УПЛ-2023/2024. Все хозяева этих поединков получили наказание.

Речь идет о тройке матчей 8-го тура украинского первенства: ЛНЗ – Динамо, Оболонь – Верес и Полесье – Минай. Во время военного положения в Украине невозможно присутствие болельщиков на трибунах во время футбольных поединков. На стадионе допускаются только представители СМИ и официальные лица клубов. В который раз клубы УПЛ пренебрегли безопасностью своих фанов, за что получили наказание.

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Платят за любовь к своим болельщикам

Самый большой штраф УАФ выписал дебютанту УПЛ черкасскому ЛНЗ – 150 тысяч гривен. К денежному штрафу еще добавили запрет на использование домашней арены ЛНЗ на два следующих матча условно.

Значительно меньшие штрафы за нарушение правил получили Оболонь и Полесье – 15 тысяч и 25 тысяч гривен соответственно. Это уже повторные нарушения этих двух клубов по поводу требований проведения матчей сезона-2023/2024 без зрителей.

Это уже далеко не первые штрафы от УАФ для клубов УПЛ за подобные нарушения.

Все эти уплаченные штрафы перечисляют на платформу UNITED24, инициатором которой стал сам Владимир Зеленский.

В следующем туре УПЛ все три команды проведут свои встречи на выезде: ЛНС будет гостить на поле Вереса, Оболонь сыграет против Миная, а Полесье встретится с Колосом в Ковалевке.

Также во время заседания был рассмотрен вопрос изъятия Ярослава Ракицкого в матче Рух – Шахтер. Защитник "горняков" получил 2-матчевую дисквалификацию, один из которых условно.