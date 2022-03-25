Началась паника
Клубы и сборную страны-агрессора начинает терзать финансовый и организационный кризис.
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"Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, опять терпят огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить русскими невозможно. Сколько проектов останутся нереализованными.
"Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд типа Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И наконец принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность", – считает представитель владельца Спартака Леонида Федуна.
- 24 марта европейские команды сыграли первые встречи плей-офф отбора чемпионата мира-2022, и УЕФА изучает возможность запрета показа этих матчей в России.
- При этом сама сборная России, которая должна была играть с Польшей, получила бан ФИФА из-за вторжения в Украину, поэтому официальные матчи ей сейчас не светят.