Началась паника

Клубы и сборную страны-агрессора начинает терзать финансовый и организационный кризис.

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"Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, опять терпят огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить русскими невозможно. Сколько проектов останутся нереализованными.

"Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд типа Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И наконец принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность", – считает представитель владельца Спартака Леонида Федуна.