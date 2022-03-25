Почалася паніка

Клуби та збірну країни-агресора починає терзати фінансова та організаційна криза.

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"Наші клуби, не встигнувши оговтатися від фінансових втрат за час коронавірусу, знову зазнають величезних збитків через відхід іноземних партнерів. А замінити російськими неможливо. Скільки проектів залишаться нереалізованими.

Обов'язково потрібно придумати додатковий турнір для восьми команд типу Суперліги, грати паралельно в чотири кола. Продати права мовнику-конкуренту. І нарешті прийняти, що збори заради зборів для національної команди втратили актуальність", – вважає представник власника Спартака Леоніда Федуна.