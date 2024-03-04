Уже вживую следили за его игрой: европейские клубы положили глаз на голкипера сборной Украины
Источник:"ТаТоТаке"
Все больше европейских клубов присматриваются к украинским футболистам, которые продолжают свои выступления в УПЛ. Теперь под прицел зарубежных команд попал талантливый голкипер Колоса Кирилл Фесюн.
Матч минувшего 18-го тура УПЛ сезона-2023/2024 Верес – Колос посетили скауты клубов АПЛ и немецкой Бундеслиги. Представители иностранных клубов специально приехали на поединок украинского первенства, чтобы вживую увидеть игру 21-летнего вратаря.
Вот это да Бенфика потерпела сокрушительное поражение в дерби от Порту: Трубин пропустил 5 голов – видеообзор
Еще один украинец под прицелом европейских клубов
Интересно, что сам Кирилл Фесюн не знал о приезде скаутов европейских клубов, которые приехали посмотреть на его выступление в Украине.
Этот поединок Фесюн провел на ноль, а сам матч закончился "сухой" выездной победой ковалевского клуба 0:2. Голы в составе Колоса забивали Андрей Цуриков и Гитис Паулаускас. Оба были забиты за четыре минуты в концовке встречи.К слову. 2 марта Колос минимально уступил дома львовскому Руху 0:1. Единственный и победный гол в рамках 19-го тура УПЛ в ворота Фесюна забил Алексей Сыч, которому удался великолепный удар.
Колос после 18-ти сыгранных матчей идет на 8-м месте турнирной таблицы УПЛ-2023/2024, набрав 24 балла.
Что известно о выступлениях Кирилла Фесюна
- Голкипер выступает в структуре ковалевского клуба с марта 2021-го года. Фесюн перебрался из полтавской Ворсклы.
- С сентября того же года выступает за первую команду Колоса.
- В футболке главной команды уже провел 24 матча, в которых пропустил 18 голов и сыграл 11 поединков на ноль.
- В текущем сезоне-2023/2024 Фесюн сыграл 18 встреч – 11 пропущенных мячей и 10 "сухих" матчей.
- Контракт Кирилла с Колосом рассчитан до конца июня 2026-го года.
- Его стоимость оценивается в 600 тысяч евро.