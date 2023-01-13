В 2023 году клубный чемпионат мира решили провести в Марокко. И на нем сыграют семь команд. Шесть из них – чемпионы международных клубных турниров каждой континентальной конфедерации.

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УЕФА будет представлять мадридский Реал как победитель Лиги чемпионов УЕФА. Но команда будет стартовать сразу с полуфинала. На этой стадии турнира свой путь начнет и бразильский Фламенгу, выигравший в Южной Америке Кубок Либертадорес.

Отметим, что на клубном чемпионате мира сразу две команды будут представлять Африку. Обычно еще одно место получает чемпион той страны, которая принимает турнир. В 2023 году это будет Марокко. А местный клуб Видад Касабланка стал победителем Лиги чемпионов АФК. Еще одно место досталось египетскому Аль-Агли, который играл в финале. Именно Аль-Ахли и сыграет в матче первого раунда против Окленд Сити из Новой Зеландии.

Стоит отметить, что тренером Видад Касабланки, которая и стала победителем африканской Лиги чемпионов, был Валид Реграги. А после этого он возглавил сборную Марокко, с которой на ЧМ-2022 дошел до полуфинала. Именно Марокко стало первой африканской сборной, сумевшей пройти стадию четвертьфинала. И за свои успехи, Валид Реграри занял третье место среди лучших тренеров клубов по версии Международной федерация футбольной истории и статистики в 2022 году. А также третье место среди тренеров сборных. Это впервые в истории, когда один тренер за один календарный год попадает на подиумы в обеих категориях.

Победитель матча Аль-Ахли – Окленд Сити во втором раунде сыграет против Сиэтл Саундерс из США. А уже с победителем этой пары и сыграет Реал.

С другой стороны турнирной ветки Видад Касабланка во втором раунде сыграет против Аль-Гиляль из Саудовской Аравии. И победитель этого матча в полуфинале сыграет против Фламенгу.

Стартует клубный чемпионат мира 1 февраля матчем первого раунда. Матчи второго раунда запланированы на 4 февраля. 7 февраля свой полуфинальный матч проведет Фламенгу, а 8 февраля – Реал. На 11 февраля запланирован финал и матч за третье место.

Это последний раз, когда клубный чемпионат мира проходит в таком формате. В дальнейшем ФИФА планирует сменить его, расширив число участников до 32 клубов.