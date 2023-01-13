У 2023 році клубний чемпіонат світу вирішили провести в Марокко. І на ньому зіграють сім команд. Шість з них – чемпіони міжнародних клубних турнірів кожної континентальної конфедерації.

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УЄФА представлятиме мадридський Реал як переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Але команда стартуватиме одразу з півфіналу. На цій стадії турніру свій шлях розпочне і бразильський Фламенгу, який в Південній Америці виграв Кубок Лібертадорес.

Відзначимо, що на клубному чемпіонаті світу одразу дві команди представлятимуть Африку. Зазвичай ще оден місце отримує чемпіон тієї країни, яка приймає турнір. У 2023 році це буде Марокко. А місцевий клуб Відад Касабланка став переможцем Ліги чемпіонів АФК. Тож ще одне місце дісталося єгипетському Аль-Аглі, який грав у фіналі. Тож саме Аль-Ахлі й зіграє у матчі першого раунду проти Окленд Сіті з Нової Зеландії.

Варто відзначити, що тренером Відад Касабланки, яка і стала переможцем африканської Ліги чемпіонів, був Валід Реграгі. А після цього він очолив збірну Марокко, з якою на ЧС-2022 дійшов до півфіналу. Саме Марокко стало першою африканською збірною, що зуміло пройти стадію чвертьфіналу. І за свої успіхи, Валід Реграрі посів третє місце серед найкращих тренерів клубів за версією Міжнародна федерація футбольної історії та статистики у 2022 році. А також третє місце серед тренерів національних збірних. Це вперше в історії, коли один тренер за один календарний рік потрапляє на подіуми в обох категоріях.

Переможець матчу Аль-Ахлі – Окленд Сіті у другому раунді зіграє проти Сіетл Саундерс з США. А вже з переможцем цієї пари й зіграє Реал.

З іншої сторони турнірної гілки Відад Касабланка у другому раунді зіграє проти Аль-Гіляль з Саудівської Аравії. І переможець цього матчу у півфіналі зіграє проти Фламенгу.

Стартує клубний чемпіонат світу 1 лютого матчем першого раунду. матчі другого раунду заплановані на 4 лютого. 7 лютого свій півфінальний матч проведе Фламенгу, а 8 лютого – Реал. На 11 лютого заплановані фінал та матч за третє місце.

Це востаннє, коли клубний чемпіонат світу відбувається в такому форматі. Надалі ФІФА планує змінити його, розширивши число учасників до 32 клубів.