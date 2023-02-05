Определились все полуфиналисты Клубного чемпионата мира-2022: кто попытается остановить Реал

Мадридцы отправились в Марокко за своим пятым трофеем клубного чемпиона мира. Для этого подопечным Карло Анчелотти придется преодолеть две стадии.

В среду, 1 февраля, стартовал Клубный чемпионат мира по футболу-2022. Турнир с участием семи команд проходит в марокканских городах Танжер и Рабат, пишет 24 канал.

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Приглашения на турнир получили победители лучших клубных турниров всех шести конфедераций ФИФА. Еще одно место должно было достаться чемпиону страны-хозяйки, но Видад из Касабланки выиграл как чемпионат Марокко, так и местную Лигу чемпионов.

Формат Клубного чемпионата мира

Поэтому вакантное место досталось финалисту африканской ЛЧ Аль-Ахли. Все участники Клубного чемпионата мира-2022:

Реал (Мадрид, Испания) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

– победитель Лиги чемпионов УЕФА Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – победитель Копа Либертадорес

– победитель Копа Либертадорес Аль-Хиляль (Эль-Рияд, Саудовская Аравия) – победитель азиатской ЛЧ-2021 (финал турнира пройдет в мае 2023 года)

– победитель азиатской ЛЧ-2021 (финал турнира пройдет в мае 2023 года) Сиэттл Саундерс (Сиэттл, США) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

– победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ Видад (Касабланка, Марокко) – победитель африканской ЛЧ и чемпион Марокко

– победитель африканской ЛЧ и чемпион Марокко Окленд Сити (Окленд, Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов Океании

– победитель Лиги чемпионов Океании Аль-Ахли (Каир, Египет) – финалист африканской ЛЧ

Реал и Фламенго получили место в полуфинале. В свою очередь Аль-Ахли играл с Окленд Сити в предыдущей стадии за выход в четвертьфинал. Эту игру египтяне выиграли уверенно - 3:0.

В дуэлях за попадание в 1/2 финала Аль-Ахли противостоял Сиэттл Саундерс, в то время как хозяева Видад играли с Аль-Хилялем. В итоге дальше прошли команды, начинающиеся на "Аль".

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Провал полуфиналиста ЧМ-2022

Египтяне минимально одолели американцев благодаря позднему голу Афша. А вот аравийская команда создала камбэк, проигрывая хозяевам турнира 0:1 до компенсированного времени.

Видеообзор матча Сиэттл Саундерс – Аль-Ахли:

Уже на второй компенсированной минуте Аль-Хиляль заработал красную карточку для соперника и пенальти для себя. Его уверенно реализовал Канно. В овертайме голов не было, только изъятие того же Канно.

А в серии пенальти Видад подвел Аттият-Аллах, который еще два месяца назад из Марокко выходил в полуфинал ЧМ-2022. Таким образом, Видад покинул соревнование. Уже 7 и 8 февраля состоятся полуфиналы, где в игру вступят главные фавориты турнира:

7 февраля, 21:00 . Фламенго – Аль-Хиляль

. Фламенго – Аль-Хиляль 8 февраля, 21:00. Аль-Ахли – Реал

Видеообзор матча Видад – Аль-Хиляль:

Реал – рекордсмен Клубного чемпионата мира

Матч за третье место и финал пройдут 11 февраля в Рабате. К слову, Реал уже четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017, 2018), удерживая рекорд по этому показателю.

Фламенго же выходил в финал-2019, где уступил Ливерпулю. В свою очередь Аль-Ахли трижды брал бронзу (2006, 2020, 2021), а Аль-Хиляль дважды занимал четвертое место (2019, 2021).

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