У середу, 1 лютого, стартував Клубний чемпіонат світу з футболу-2022. Турнір за участі семи команд проходить у марокканських містах Танжер та Рабат, пише 24 канал.

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Запрошення на турнір отримали переможці найкращих клубних турнірів всіх шести конфедерацій ФІФА. Ще одне місце мало дістатись чемпіону країни-господарки, але Відад з Касабланки виграв як чемпіонат Марокко, так і місцеву Лігу чемпіонів.

Формат Клубного чемпіонату світу

Тому вакантне місце дісталось фіналісту африканської ЛЧ Аль-Ахлі. Всі учасники Клубного чемпіонату світу-2022:

Реал (Мадрид, Іспанія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА

– переможець Ліги чемпіонів УЄФА Фламенго (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес

– переможець Копа Лібертадорес Аль-Хіляль (Ель Ріяд, Саудівська Аравія) – переможець азійської ЛЧ-2021 (фінал цьогорічного турніру пройде у травні 2023 року)

– переможець азійської ЛЧ-2021 (фінал цьогорічного турніру пройде у травні 2023 року) Сіеттл Саундерс (Сіеттл, США) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

– переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ Відад (Касабланка, Марокко) – переможець африканської ЛЧ та чемпіон Марокко

– переможець африканської ЛЧ та чемпіон Марокко Окленд Сіті (Окленд, Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів Океанії

– переможець Ліги чемпіонів Океанії Аль-Ахлі (Каїр, Єгипет) – фіналіст африканської ЛЧ

Реал та Фламенго отримали місце одразу у півфіналі. У свою чергу Аль-Ахлі грав з Окленд Сіті у попередній стадії за вихід до чвертьфіналу. Цю гру єгиптяни виграли впевнено – 3:0.

У дуелях за потрапляння в 1/2 фіналу Аль-Ахлі протистояв Сіеттл Саундерс, тоді як господарі Відад грали із Аль-Хілялем. У підсумку далі пройшли команди, які починаються на "Аль".

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Провал півфіналіста ЧС-2022

Єгиптяни мінімально здолали американців завдяки пізньому голу Афша. А ось аравійська команда створила камбек, програючи господарям турніра 0:1 до компенсованого часу.

Відеоогляд матчу Сіеттл Саундерс – Аль-Ахлі:

Вже на другій компенсованій хвилині Аль-Хіляль заробив червону картку для суперника і пенальті для себе. Його впевнено реалізував Канно. В овертаймі голів не було, лише вилучення того ж таки Канно.

А в серії пенальті Відад підвів Аттіят-Аллах, який ще два місяці тому з Марокко виходив у півфінал ЧС-2022. Таким чином, Відад залишив змагання. Вже 7 та 8 лютого відбудуться півфінали, де у гру вступлять головні фаворити турніру:

7 лютого, 21:00 . Фламенго – Аль-Хіляль

. Фламенго – Аль-Хіляль 8 лютого, 21:00. Аль-Ахлі – Реал

Відеоогляд матчу Відад – Аль-Хіляль:

Реал – рекордсмен Клубного чемпіонату світу

Матч за третє місце та фінал пройдуть 11 лютого в Рабаті. До слова, Реал вже чотири рази вигравав Клубний чемпіонат світу (2014, 2016, 2017, 2018), утримуючи рекорд за цим показником.

Фламенго ж виходив у фінал-2019, де поступився Ліверпулю. У свою чергу Аль-Ахлі тричі брав бронзу (2006, 2020, 2021), а Аль-Хіляль двічі посідав четверте місце (2019, 2021).

Де дивитись. В Україні прямі трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2023 доступні на сервісі Megogo.