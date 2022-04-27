Клубы единогласно приняли это решение, – исполнительный директор УПЛ об окончании сезона

Из-за войны нет возможности возобновить сезон УПЛ. Потому клубы закончат сезон на тех местах, которые заняли по итогам первой части сезона.

Все клубы проголосовали за окончание сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы чемпионата единогласно поддержали решение подвести итоги сезона по состоянию на 24 февраля.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

"Клубы поддержали решение о том, чтобы считать Vbet Лигу сезона 2021/2022, которая не может быть доиграна из-за военной агрессии России. Подводить итоги турнирной таблицы по состоянию на 24 февраля. Призеров распределить так, как они размещены в турнирной таблице, передать ее в УЕФА и награждение призеров чемпионата — не проводить, поскольку он не был доигран по спортивному принципу", – сказал он.

Клубы единогласно приняли это решение. Мы его оформим должным образом и передадим исполнительному комитету УАФ для утверждения,

– добавил Дикий.

Чемпионом Украины станет Шахтер, на момент начала войны опережавший Динамо на два очка. "Бронзу" примет Днепр-1.

Однако награждение призеров не состоится.