Голкипер в роли полевого игрока

Луцкой Волыни-2 очень не хватает футболистов. Перед матчем с киевлянами в расположении команды было всего 12 игроков, один из которых остался на скамейке запасных.

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Тем единственным футболистом в запасе стал 18-летний голкипер Арсений Коркодым. У наставника Альберта Шахова не было других вариантов, чтобы заменить хотя бы одного уставшего подопечного. Поэтому тренер обратился к вынужденным экспериментам. Вратарь Коркодым надел форму полевого игрока и вышел на замену вместо полузащитника Ольховича. Хотя футболист появился в матче на 89-й минуте, но такая замена была довольно курьезной.

Коркодым сыграл за Волынь во Второй лиге 20 матчей, в которых пропустил 36 мячей.

Почему у Волыни такие кадровые потери? Все потому, что луцкий клуб решил отказаться от второй команды после невыхода в УПЛ. Уже с этого сезона клуб перевел ряд игроков в главный состав.

Волынь-2 на выезде таки проиграла сопернику 2:0. Это поражение стало для луцкого клуба уже 15-м в этом сезоне во Второй лиге. Волынь-2 занимает лишь 13 место среди 14 команд. В ее активе лишь 12 набранных пунктов.

Оболонь-2 с 21 очком идет на 9 строчке. До конца сезона осталось 3 тура.

Оболонь-2 – Волынь-2 полный матч (замена с 1:51:01)