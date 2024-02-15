Після цього поціновувачі гри номер 1 у світі ставили запитання, чи зможуть вони відвідувати матчі на футбольних стадіонах. Було багато інсайдів, і, нарешті, з'явилася перша офіційна інформація.
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Перший клуб УПЛ, який поверне фанів
Повідомляється, що першим клубом, який проведе домашній матч з уболівальниками стане Верес. Він отримав дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації щодо повернення глядачів на трибуни стадіону Авангард.
Для цього клуб має дотримуватися всіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану. Наразі квитків ще немає у продажі, але пресслужба рівнян уточнює, що число перепусток буде обмеженим.
За інформацією президента Вереса Івана Надєїна, мова йде про 1200-1300 вболівальників..
Зазначимо, що рівненський клуб перший матч після зимової паузи на домашній арені проведе 25 лютого проти Колоса. Стартовий свисток пролунає о 13.00.