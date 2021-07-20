Клуб УПЛ Львов радикально изменил эмблему: фото
20 июля 2021 , 08:50Читати новину українською
Источник:ФК Львов
Футбольный клуб Львов за несколько дней до старта чемпионата Украины презентовал новый логотип. Эмблема сделана на современный лад.
Сделали льва из кирпича и брусчатки
Было обновлен дизайн эмблемы, но главные атрибуты (цвета, изображение льва и символ команды города) остались.
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Синий и золотой цвета напоминают об Украине и Львове, красный оттенок – цвет "горожан". Лев на логотипе состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов, корона "царя зверей" – символ Даниила Галицкого, атрибут исторического достояния.
Новая эмблема ФК Львов: фото
- К слову, команда Анатолия Бессмертного защитить честь новой эмблемы сможет уже 23 июня в стартовом матче УПЛ против Мариуполя.